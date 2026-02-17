Реклама

Власти Франции объяснили продажу оружия соседу России

Франция объяснила продажу оружия Грузии укреплением обороноспособности Тбилиси
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Продажа оружия Грузии Францией и другими странами Европейского союза (ЕС) является укреплением обороноспособности Тбилиси. С таким заявлением выступило министерство Европы и иностранных дел Франции в ответ на запрос депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) республики Констанс Ле Грип. С текстом ответа ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«[Продажа оружия] поддерживает контролируемое сотрудничество в области обороны и способствует укреплению устойчивости Грузии перед лицом внешнего давления и ограничению рисков влияния (...), противоречащих европейским интересам», — подчеркнули во французском МИД.

Ле Грип попросила дипломатическое ведомство Франции объяснить продолжающиеся поставки оружия Тбилиси на фоне отказа Парижа признать итоги парламентских выборов в Грузии в октябре 2024 года, а также заявлений о недемократичности властей республики. По мнению политика, действия французских властей в отношении закавказской страны, включая визит сотрудников министерства обороны Пятой республики, может вызвать раскол в политике ЕС в отношении Тбилиси.

В ответ французский МИД указал на решения Совета ЕС 2008 года о военно-техническом сотрудничестве с Грузией, а также другие обязательства в сфере торговли оружием. По мнению дипломатов, сотрудничество с Тбилиси играет важную роль в сближении республики с Евросоюзом.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о желании ЕС установить демократию при помощи танков. По словам политика, поведение Брюсселя показало грузинскому народу, что его ценности не совпадают с ценностями ЕС.

