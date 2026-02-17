Реклама

02:24, 17 февраля 2026

Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине

RusVesna: ВС России готовятся к нанесению массированного удара по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ближайшее время Вооруженные силы (ВС) России могут нанести массированный удар по территории Украины. Об этом предупреждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Киевские ресурсы сообщают о начальной фазе массированного удара по стране», — говорится в сообщении. Уточняется, что в небо поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. Их точное количество неизвестно.

Кроме того, в ближайшее время в море могут выйти корабли российского флота, чтобы нанести удар ракетами «Калибр». Также, по информации RusVesna, в сторону Украины направляются сотни ударных дронов.

Ранее стало известно, что российские беспилотники в ночь на 17 февраля повторяют маршрут прошлой атаки 7 февраля.

