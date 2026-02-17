Военный Дандыкин допустил, что среди пилотов F-16 на Украине есть наемники

Среди пилотов американских многофункциональных истребителей F-16, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), могут быть иностранные наемники, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так о способности украинцев самостоятельно управлять F-16 специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Разумеется, имеет место [нахождение наемников]. Потому что своих [у ВСУ] не хватает. У них утрата большого количества летчиков. Также машины другие совершенно. Переучиваться надо. Вполне могут быть наемники. Потому что если на Земле наемников много, почему им не быть в воздухе?» — оценил Дандыкин.

При этом военный эксперт отметил, что ВСУ никогда не признаются в участии иностранных наемников самостоятельно.

«Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский заявляет, что именно украинцы сейчас защищают всю Европу, а по сути, и весь мир», — заключил Дандыкин.

Ранее начальник управления коммуникаций воздушных сил украинских войск полковник Юрий Игнат заявил, что американские многофункциональные истребители F-16, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), пилотируют только украинцы.

Так он ответил на статью издания Intelligence Online, в которой сообщается, что некоторые истребители F-16 на Украине управляются пилотами-иностранцами. По утверждению журналистов, в ВСУ была сформирована эскадрилья, состоящая из американских и нидерландских ветеранов, принимавших участие в операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане.

