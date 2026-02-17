Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:28, 17 февраля 2026Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема без бюстгальтера попала в объектив папарацци

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном виде попала в объектив папарацци
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном виде попала в объектив папарацци. Фото публикует Daily Mail.

38-летнюю манекенщицу запечатлели во время работы с модным редактором австралийской версии журнала Vogue Кристин Сентенер. Так, Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в платье люксового бренда Mugler, которое состояло из облегающего телесного боди и юбки, украшенной перьями. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под верхнюю часть изделия бюстгальтер.

В декабре 2023 года сообщалось, что в сети появились снимки Хантингтон-Уайтли без фотошопа. Тогда модель сняли в лосинах и дутой жилетке. На опубликованных кадрах было видно, что на лице избранницы известного актера присутствовали прыщи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине считают, что США могли дать команду для принуждения Зеленского к мирному соглашению. О чем идет речь?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В Одессе случился полный блэкаут после налета «Гераней»

    В Windows вернут долгожданную функцию

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема без бюстгальтера попала в объектив папарацци

    На Западе заявили о риске войны из-за Украины

    Трамп оценил предстоящие переговоры по Украине

    В двух российских городах прозвучали взрывы

    Политик попытался похитить 16-летнюю школьницу и устроил драку с ее родными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok