Возлюбленная Джейсона Стэйтема без бюстгальтера попала в объектив папарацци

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном виде попала в объектив папарацци

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном виде попала в объектив папарацци. Фото публикует Daily Mail.

38-летнюю манекенщицу запечатлели во время работы с модным редактором австралийской версии журнала Vogue Кристин Сентенер. Так, Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в платье люксового бренда Mugler, которое состояло из облегающего телесного боди и юбки, украшенной перьями. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под верхнюю часть изделия бюстгальтер.

В декабре 2023 года сообщалось, что в сети появились снимки Хантингтон-Уайтли без фотошопа. Тогда модель сняли в лосинах и дутой жилетке. На опубликованных кадрах было видно, что на лице избранницы известного актера присутствовали прыщи.