Бывший СССР
01:46, 17 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ предрекли повторение событий в Серебрянском лесничестве

РИА Новости: ВСУ могут столкнуться с повторением Серебрянского лесничества
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области могут столкнуться с повторением событий в Серебрянском лесничестве, где украинская армия понесла существенные потери из-за особенности лесной местности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Поле боя в Сумской области может превратиться в аналог Серебрянского лесничества, где равнинный рельеф сменяется густыми лесами с глубокими оврагами. Бои в лесах для ВСУ проходят намного сложнее, чем в полях и на равнине», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в октябре 2025 года одним из самых успешных участков фронта в зоне специальной военной операции для ВС России стало Серебрянское лесничество.

