Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:41, 17 февраля 2026Наука и техника

Microsoft признала ошибки Windows

TechRadar: Microsoft исправила критическую ошибку видеокарт в Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала ошибки, из-за которых пользователи Windows 11 столкнулись с «черным экраном смерти». Об этом сообщает издание TechRadar.

На проблемы начали жаловаться еще в начале года. Выяснилось, что у ряда пользователей может возникнуть критическая ошибка, вызывающая «черный экран смерти». Также владельцы персональных компьютеров рассказали, что часто сбой сопровождает сообщение об ошибке Kernel Security Check Failure, что связано с проверкой безопасности ядра. В Microsoft признали проблему и начали выпускать устраняющий ее патч.

По словам журналистов, с неполадками чаще всего сталкивались геймеры — критическая ошибка преследовала их при запуске игр. Большая часть отчетов касается компьютеров, оснащенных видеокартами Nvidia, однако проблемы наблюдают и пользователи других видеокарт.

Вместе с тем в Windows 11 нашли ошибку, из-за которой операционная система (ОС) может препятствовать подключению компьютера к Wi-Fi-сети, защищенной по стандарту WPA3. В Microsoft заявили, что февральское обновление должно устранить и эту неполадку.

В середине февраля стало известно, что Microsoft запретила скачивать образы Windows для установки через сторонние сервисы. О проблеме рассказал создатель одной из таких программ — Rufus — Пит Батард.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Дочь-подросток российского политика расправилась с мамой и братом

    Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

    Россиянам предложили закрепить приоритет на работе

    Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

    Союзник США испугался отключения Visa и Mastercard

    Оглашено решение для взявшего заложников в квартире россиянина

    На АвтоВАЗе предрекли обвал продаж Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok