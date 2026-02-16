Зеленский ввел санкции в отношении десяти российских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции в отношении десяти спортсменов из России. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения санкций против десяти российских спортсменов», — говорится в сообщении.

Решение ввести санкции было принято после того, как украинский скелетонист Владислав Гераскевич подготовил петицию. В санкционный список попали Яна Егорян, Аркадий Дворкович, Ангелина Мельникова, Владислав Ларин, Максим Храмцов, Мадина Таймазова, Имам Ганишов, Евгений Байдусов, Федор Чудинов и Светлана Гомбоева.

Сам Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

Украинский спортсмен также потребовал от организации извинений и оплаты электрогенераторов для спортивных объектов Украины.