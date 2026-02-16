Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 16 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский ввел санкции в отношении десяти российских спортсменов

Зеленский ввел санкции в отношении десяти российских спортсменов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции в отношении десяти спортсменов из России. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения санкций против десяти российских спортсменов», — говорится в сообщении.

Решение ввести санкции было принято после того, как украинский скелетонист Владислав Гераскевич подготовил петицию. В санкционный список попали Яна Егорян, Аркадий Дворкович, Ангелина Мельникова, Владислав Ларин, Максим Храмцов, Мадина Таймазова, Имам Ганишов, Евгений Байдусов, Федор Чудинов и Светлана Гомбоева.

Материалы по теме:
«Со злым умыслом использовал Игры» Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?
«Со злым умыслом использовал Игры»Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?
12 февраля 2026
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026

Сам Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

Украинский спортсмен также потребовал от организации извинений и оплаты электрогенераторов для спортивных объектов Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В России страховщики пожаловались на жадных автомобилистов

    Зеленский ввел санкции в отношении десяти российских спортсменов

    Зеленский заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США

    Конгрессвумен рассказала о начале проблем с расследованием дела Эпштейна

    Зеленский сообщил о подготовке массированных ударов по энергетике Украины

    После смерти задержанного россиянина в отделе полиции возбудили уголовное дело

    Олимпийская чемпионка показала нижнее белье и получила миллион долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok