Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после шестого дня Олимпиады

В Милане завершился пятый день Олимпийских игр (ОИ), сборная Норвегии продолжила лидировать в медальном зачете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно девять комплектов наград. Среди претендентов на медали россиян не было. Лидерство в неофициальном медальном зачете после пятого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. На второй строчке идут итальянцы (6-3-8), на третьей — американцы (4-7-3).

МОК отстранил украинского скелетониста Гераскевича

Спортсмен хотел выступать на Играх в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, но получил запрет от Международного олимпийского комитета (МОК). Гераскевич его нарушил, продолжив тренироваться в этом шлеме. Он также планировал выйти в нем на официальный старт.

МОК несколько раз пытался отговорить Гераскевича, со спортсменом лично беседовала глава организации Кирсти Ковентри. Украинцу предлагали компромиссные варианты, но он отказался. МОК счел действия скелетониста нарушением Олимпийской хартии и отстранил его от соревнований.

Это решение было принято после того, как он многократно отказывался выполнять рекомендации к спортсменам МОК. Мы предоставили ему массу вариантов выразить скорбь. И дело не в посыле, а в месте, где он хотел это сделать Марк Адамс директор по коммуникациям МОК

Позже президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы и раскритиковал МОК. Сам атлет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить его до соревнований.

Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом

Российская лыжница Дарья Непряева пока не может сотворить сенсацию на Играх в Италии и проводит гонки примерно так, как и прогнозировали специалисты. В гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 километров спортсменка заняла 21-е место, проиграв шведке Фриде Карлссон, которая пришла к финишу первой, почти две минуты.

Очень тяжелая гонка, тяжелая погода. Трасса была жесткая относительно, не такая, как предыдущие дни. Вчера была супермягкая трасса, я думала, сегодня тоже будет мягкая, но трасса была немного другой, не такая, как в предыдущие дни Дарья Непряева российская лыжница

Непряева провела свою третью гонку на нынешней Олимпиаде. До этого россиянка не прошла квалификацию в спринте, заняв 36-е место, а также стала 17-й в скиатлоне. Лыжница завершит выступление на Играх в масс-старте классическим стилем на 50 километров 22 февраля.

Дарья Непряева Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Еще одна россиянка не смогла завоевать медаль на Играх-2026

12 февраля в супергиганте выступила российская горнолыжница Юлия Плешкова. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 26,32 секунды, уступив первому месту 2,91 секунды. Это позволило ей занять 19-е место.

Золотую медаль выиграла итальянка Федерика Бриньоне. Серебро завоевала француженка Роман Мирадоли, бронзу — представительница Австрии Корнелия Хюттер. Плешкова закончила выступление на Олимпиаде. В Италии она также участвовала в соревнованиях по скоростному спуску, где стала 22-й.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Сборная Канады стартовала с разгромной победы

Главный фаворит мужского хоккейного турнира на Олимпиаде — сборная Канады — стартовала на Играх с разгромной победы над командой Чехии. «Кленовые листья» забросили в ворота соперников пять безответных шайб, отличились Маклин Селебрини, Марк Стоун, Бо Хорват, Натан Маккиннон и Ник Судзуки.

Матч между сборными Канады и Чехии Фото: David W Cerny / Reuters

С крупной победы стартовала и сборная США, которую считают вторым наиболее вероятным победителем Олимпиады после Канады. Игра звездно-полосатых против сборной Латвии завершилась со счетом 5:1 в пользу американцев. В составе победителей дублем отметился Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Тейдж Томпсон, Брэди Ткачук и Остон Мэттьюс. Голов в исполнении американцев могло бы быть больше, но судьи отменили две шайбы сборной США в первом периоде.

