Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
00:04, 13 февраля 2026Спорт

Судьи отменили два гола сборной США в ворота Латвии на Олимпиаде

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Mike Segar / Reuters

Судьи матча первого тура мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 между сборными США и Латвии отменили две шайбы американцев в первом периоде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В течение первой 20-минутки хоккеисты сборной США забросили три шайбы, но засчитали только гол Брэди Ткачука. Еще две шайбы были отменены после тренерских запросов штаба сборной Латвии. В первом случае было зафиксировано положение вне игры, а во втором — нахождение американского хоккеиста в площади ворот латышей.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
12 февраля 2026

На момент публикации новости в матче завершен первый период. Счет в игре равный — 1:1. В составе сборной Латвии отличился Ренарс Крастенбергс.

Ранее на ОИ с крупной победы стартовала сборная Канады. Хоккеисты «кленовых листьев» со счетом 5:0 разгромили Чехию.

