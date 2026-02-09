Судьи отменили два гола сборной США в ворота Латвии на Олимпиаде

Судьи матча первого тура мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 между сборными США и Латвии отменили две шайбы американцев в первом периоде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В течение первой 20-минутки хоккеисты сборной США забросили три шайбы, но засчитали только гол Брэди Ткачука. Еще две шайбы были отменены после тренерских запросов штаба сборной Латвии. В первом случае было зафиксировано положение вне игры, а во втором — нахождение американского хоккеиста в площади ворот латышей.

На момент публикации новости в матче завершен первый период. Счет в игре равный — 1:1. В составе сборной Латвии отличился Ренарс Крастенбергс.

Ранее на ОИ с крупной победы стартовала сборная Канады. Хоккеисты «кленовых листьев» со счетом 5:0 разгромили Чехию.