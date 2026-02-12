Российская лыжница стала 21-й в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде

Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
16:38, 12 февраля 2026Спорт

Российская лыжница Непряева стала 21-й в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде
Владислав Уткин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российская лыжница Дарья Непряева стала 21-й в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Россиянка пробежала 10-километровую дистанцию за 24 минуты 45 секунд, она стартовала с 29-й позиции. Победу в гонке одержала шведка Фрида Карлссон, она финишировала с результатом 22 минуты 49,2 секунды.

Второе место заняла соотечественница Карлссон Эбба Андерссон с отставанием 46,6 секунды. Третьей стала американка Джесси Диггинс (+49,7 секунды).

Следующая гонка у женщин пройдет в субботу, 14 февраля. Спортсменкам предстоит эстафета 4 по 7,5 километра. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. Российская команда на старте представлена не будет, так как Непряева — единственная отечественная лыжница, допущенная до Олимпиады.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

