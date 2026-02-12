Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
20:44, 12 февраля 2026Спорт

Зеленский наградил орденом дисквалифицированного МОК скелетониста Гераскевича

Зеленский наградил орденом Свободы дисквалифицированного МОК Гераскевича
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Свободы скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного Международным олимпийским комитетом (МОК) на Играх-2026 в Италии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Я благодарю нашего атлета за четкую позицию», — заявил Зеленский. Ранее он обвинил МОК в том, что организация не хочет останавливать войны.

Орден Свободы — государственная награда Украины. Она вручается гражданам за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Ранее Гераскевича отстранили от соревнований на Играх-2026 за использование шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов. Это противоречило правилам Олимпийской хартии, которая запрещает делать политические заявления во время состязаний.

