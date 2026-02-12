Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:34, 12 февраля 2026Спорт

Российская горнолыжница заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде

Российская горнолыжница Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Плешкова преодолела дистанцию за 1 минуту 26,32 секунды, уступив первому месту 2,91 секунды. Золотую медаль выиграла итальянка Федерика Бриньоне, показавшая время 1 минута 23,41 секунды. Серебро завоевала француженка Роман Мирадоли (+0,41 секунды), бронзу — представительница Австрии Корнелия Хюттер (+0,52 секунды).

Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Сегодня

При этом 17 горнолыжниц не смогли финишировать, сойдя с дистанции. В их числе оказалась олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянка София Годжа.

8 февраля 28-летняя Плешкова выступала в скоростном спуске. В этой дисциплине россиянка стала 22-й. Золотую медаль выиграла американка Бризи Джонсон, серебро получила немка Эмма Айхер, бронзу — итальянка Годжа.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

