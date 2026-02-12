Российская горнолыжница заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде

Российская горнолыжница Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Плешкова преодолела дистанцию за 1 минуту 26,32 секунды, уступив первому месту 2,91 секунды. Золотую медаль выиграла итальянка Федерика Бриньоне, показавшая время 1 минута 23,41 секунды. Серебро завоевала француженка Роман Мирадоли (+0,41 секунды), бронзу — представительница Австрии Корнелия Хюттер (+0,52 секунды).

При этом 17 горнолыжниц не смогли финишировать, сойдя с дистанции. В их числе оказалась олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянка София Годжа.

8 февраля 28-летняя Плешкова выступала в скоростном спуске. В этой дисциплине россиянка стала 22-й. Золотую медаль выиграла американка Бризи Джонсон, серебро получила немка Эмма Айхер, бронзу — итальянка Годжа.