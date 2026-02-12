CAS зарегистрировал апелляцию отстраненного МОК от Олимпиады украинца Гераскевича

CAS зарегистрировал апелляцию отстраненного МОК от ОИ украинца Гераскевича

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала апелляцию украинского скелетониста Гераскевича на отстранение от зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте суда.

Атлет просит аннулировать дисквалификацию и разрешить ему провести под наблюдением CAS два заезда, которые он пропустил. Ранее в четверг, 12 февраля, скелетонисты совершили первые две попытки на Играх. По мнению Гераскевича, отстранение наносит ему непоправимый спортивный вред.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. Он поблагодарил атлета за четкую позицию.

12 февраля Гераскевича отстранили от соревнований на Играх-2026 за использование шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов. Это противоречило правилам Олимпийской хартии, которая запрещает делать политические заявления во время состязаний.