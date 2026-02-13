Апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады-2026 отклонили

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича против отстранения от Олимпийских игр (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

Арбитраж CAS подтвердил правомерность дисквалификации, ссылаясь на руководство Международного олимпийского комитета (МОК). Гераскевича лишили права выступать из-за отказа снять шлем с изображениями погибших спортсменов, что нарушило правила организации.

Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

После этого глава МОК Кирсти Ковентри объяснила, почему считает отстранение Гераскевича от участия в зимних Играх 2026 года справедливым. Функционер произнесла фразу «правила есть правила».