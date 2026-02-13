Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
13:04, 13 февраля 2026Спорт

Глава МОК объяснила справедливость отстранения украинского скелетониста от Олимпиады

Ковентри фразой «правила есть правила» объяснила отстранение Гераскевича
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Martin Rulsch / Wikimedia

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила, почему считает отстранение украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимних Играх 2026 года справедливым. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер произнесла фразу «правила есть правила». «Я думаю, они позволяют использовать самый справедливый путь по выражению себя и обеспечивают безопасность», — добавила Ковентри.

Ранее стало известно, что Гераскевич подал на свое отстранение апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он просит отменить дисквалификацию и разрешить ему провести под наблюдением CAS два заезда, которые он пропустил.

Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

