Глава МОК объяснила справедливость отстранения украинского скелетониста от Олимпиады

Ковентри фразой «правила есть правила» объяснила отстранение Гераскевича

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила, почему считает отстранение украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимних Играх 2026 года справедливым. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер произнесла фразу «правила есть правила». «Я думаю, они позволяют использовать самый справедливый путь по выражению себя и обеспечивают безопасность», — добавила Ковентри.

Ранее стало известно, что Гераскевич подал на свое отстранение апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он просит отменить дисквалификацию и разрешить ему провести под наблюдением CAS два заезда, которые он пропустил.

Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.