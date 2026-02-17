Реклама

13:59, 17 февраля 2026Экономика

Зиме 2025-2026 года в Москве предрекли звание самой снежной за последние 60 лет

Синоптик Шувалов: Снегопады в Москве могут стать сильнейшими за последние 60 лет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Зима в Москве 2025-2026 года может стать самой снежной за последние 60 лет. Такое звание ей предрек руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, снегопады этой зимой с немалой долей вероятности могут оказаться сильнее, чем 60 лет назад. «В 1966 году были снежные покровы и 62, и 64 сантиметра, держались по несколько дней подряд. Кстати, именно в 1966 году 14 февраля выпало наибольшее количество осадков за сутки — 33,5 миллиметра. То есть это был очень снежный год», — отметил он. Специалист допустил, что события этого года будут подобны тем.

Что касается недавних событий, Шувалов отметил, что накануне, 16 февраля, в столичном регионе, хотя и мело, снега выпало не слишком много. Наибольшее количество осадков фиксировалось на юге и юго-востоке Подмосковья. «Следующий снегопад будет более основательным. Там может добавиться 15 сантиметров к снежному покрову. Сейчас он, наверное, 45-47 сантиметров. Так что мы на грани», — уточнил специалист. Кроме того, еще один снегопад обрушится на Москву и область на следующей неделе, так что шансы, что предыдущий рекорд будет побит, достаточно высоки, заключил он.

Накануне «Роскосмос» опубликовал фотографию циклона, который навис над столицей и принес мощные снегопады.

