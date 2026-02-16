Реклама

18:03, 16 февраля 2026

Нависшего над Москвой виновника непогоды показали на фото

«Роскосмос» показал фото циклона, который навис над Москвой и принес снегопады
Нина Ташевская
Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

«Роскосмос» показал фотографию циклона, который навис над Москвой и принес сильные снегопады. Кадры опубликованы в Telegram-канале корпорации.

В публикации уточняется, что циклон сформировался в Средиземном море неподалеку от Балкан. В момент нахождения над Московской областью его удалось зафиксировать со спутников.

«На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришел балканский. Он сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова», — говорится в публикации.

Ранее жителей Москвы предупредили о снежном буране, который накроет столицу с понедельника, 16 февраля. Пик снегопадов придется на середину дня, спрогнозировал синоптик Александр Ильин. В отдельных районах Москвы поднимется метель, местами образуются снежные заносы и гололедица, уточнил метеоролог. При этом температура воздуха будет достигать минус 9-11 градусов Цельсия, но из-за ветра ощущаться будет как минус 20 градусов.

