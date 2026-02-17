Реклама

Звезда «Ворониных» раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию артистов

Актриса Галина Стаханова призвала коллег не жаловаться на маленькую пенсию
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса Галина Стаханова, известная по ролям в сериалах «Ранетки» и «Воронины», раскритиковала коллег, которые жалуются на маленькую пенсию. Ее слова передает «Абзац».

Стаханова сообщила, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей и до сих пор работает. 85-летняя актриса согласилась с тем, что на пенсию сложно прожить, но усомнилась в том, что эта проблема касается популярных артистов.

«Артистам, которые жалуются, надо вспомнить о гонорарах в конвертиках. Они забывают, сколько купили недвижимости и сколько накопили на счетах», — пояснила Стаханова.

Ранее актер Дмитрий Нагиев пожаловался на будущую маленькую пенсию, которая составит около 20 тысяч рублей. Артист добавил, что также у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов.

