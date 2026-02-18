Реклама

18:09, 18 февраля 2026

11 детей отправились в туристический поход по горам в Европе и едва не замерзли

Bild: 11 детей из Баварии попали в снежную бурю в Альпах Тироля
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Suhanova Kseniya / Shutterstock / Fotodom  

Несовершеннолетние туристы застряли на горе в Европе и едва не замерзли, угодив в снежную бурю. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел в Альпах Тироля, Австрия. 11 детей из Баварии в возрасте от 8 до 15 лет отправились в поход в сопровождении двух 20-летних вожатых. Подростки планировали добраться до горной хижины, чтобы провести там несколько дней. Они достигли убежища Эхенбихлер Рааз Альм на высоте 1694 метра спустя пять часов прогулки в труднопроходимых условиях, так как попали в сильную метель. Однако здание оказалось закрытым, сопровождающие вызвали на помощь спасателей.

Сотрудники горноспасательной службы и Красного креста обнаружили туристическую группу и на снегоходах переправили ее в безопасное место. Уточняется, что дети не получили переохлаждения к моменту прибытия экстренных служб. «Хотя они были хорошо экипированы, поход был спланирован ненадлежащим образом», — сообщил представитель альпийской полиции.

Ранее сотни китайских туристов застряли на дороге из российского села из-за метели. Некоторые иностранцы купили места на вертолетах с противообледенительной системой за 30 тысяч рублей, чтобы выбраться.

