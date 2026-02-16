Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:38, 16 февраля 2026Путешествия

Сотни китайских туристов застряли на дороге из российского села из-за метели

Mash: Сотни китайских туристов застряли на дороге из Териберки из-за метели
Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Сотни китайских туристов более чем на сутки застряли на единственной дороге из села Териберка в Мурманской области из-за метели в этом российском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, некоторые иностранцы купили места на вертолетах с противообледенительной системой за 30 тысяч рублей, чтобы выбраться. Всего в Териберке сейчас около 480 приезжих, из которых 343 — иностранцы. Часть из них поселили в школах и гостиницах. Тем временем на дороге скопилось более 150 машин.

Материалы по теме:
Мурманская область привлекает тысячи туристов со всей России. Чем регион готов удивлять своих гостей этой зимой?
Мурманская область привлекает тысячи туристов со всей России.Чем регион готов удивлять своих гостей этой зимой?
29 ноября 2023
«Экономить на Севере — себе дороже» Тысячи россиян едут отдыхать на Баренцево море. Почему цены там выше, чем в Турции?
«Экономить на Севере — себе дороже»Тысячи россиян едут отдыхать на Баренцево море. Почему цены там выше, чем в Турции?
30 апреля 2024

Как пишет издание, люди жалуются, что местный подрядчик «Северстрой» не справляется с расчисткой единственной дороги из-за нехватки техники. Они пишут обращения губернатору, в прокуратуру и Минтранс. Кроме того, проблемы создают водители на неподходящих машинах, которые застревают и тормозят всех остальных.

9 февраля дорогу к Териберке на участке Кола — Серебрянские ГЭС закрыли на фоне сильного ветра и снегопада.

Между тем в Минтрансе Мурманской области заявили, что в понедельник, 16 февраля, для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют организованную колонну.

«В ночь на автоподъезде к Териберке работала техника: грейдер, погрузчик, экскаватор, три шнека. В настоящее время работает шнек на 25 километре, а также шнек с 0 по 10 километр», — говорится в публикации.

Ранее китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снежных завалов, преградивших дорогу в Териберку. Гости из Поднебесной попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь». Постсоветскую страну предупредили о риске повторить сценарий Украины

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Жена пропавшего бойца СВО рассказала о звонке неизвестного мужчины из Мариуполя

    Россияне потянулись к крепкому спиртному

    Россиян предупредили о росте числа «гаражных» автосервисов

    Военблогер объяснил усиление ударов ВСУ по Белгороду переговорами в Женеве

    Россиянам пообещали скидки на один вид жилья

    США сэкономили на Украине

    Смартфон Samsung появился в продаже до релиза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok