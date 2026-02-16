Сотни китайских туристов застряли на дороге из российского села из-за метели

Mash: Сотни китайских туристов застряли на дороге из Териберки из-за метели

Сотни китайских туристов более чем на сутки застряли на единственной дороге из села Териберка в Мурманской области из-за метели в этом российском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, некоторые иностранцы купили места на вертолетах с противообледенительной системой за 30 тысяч рублей, чтобы выбраться. Всего в Териберке сейчас около 480 приезжих, из которых 343 — иностранцы. Часть из них поселили в школах и гостиницах. Тем временем на дороге скопилось более 150 машин.

Как пишет издание, люди жалуются, что местный подрядчик «Северстрой» не справляется с расчисткой единственной дороги из-за нехватки техники. Они пишут обращения губернатору, в прокуратуру и Минтранс. Кроме того, проблемы создают водители на неподходящих машинах, которые застревают и тормозят всех остальных.

9 февраля дорогу к Териберке на участке Кола — Серебрянские ГЭС закрыли на фоне сильного ветра и снегопада.

Между тем в Минтрансе Мурманской области заявили, что в понедельник, 16 февраля, для вывода транспорта из заснеженной Териберки сформируют организованную колонну.

«В ночь на автоподъезде к Териберке работала техника: грейдер, погрузчик, экскаватор, три шнека. В настоящее время работает шнек на 25 километре, а также шнек с 0 по 10 километр», — говорится в публикации.

Ранее китайские туристы взялись за лопаты для расчистки снежных завалов, преградивших дорогу в Териберку. Гости из Поднебесной попали на видео.

