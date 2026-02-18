Африканская сборная объявила о товарищеском матче с Россией

Федерация футбола Мали объявила о товарищеском матче с Россией 27 марта

В пресс-службе Федерации футбола Мали объявили о проведении товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отметили, что встреча пройдет 27 марта в России. «У нас еще нет названия города, где состоится игра», — добавили в федерации.

Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда никогда не участвовала в финальной стадии чемпионатов мира и трижды попадала в число призеров на Кубке Африки.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда может проводить только товарищеские матчи.