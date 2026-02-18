Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 18 февраля 2026Мир

Американский министр побывал в сауне и снял себя на видео

Кеннеди-младший окунулся в ледяную ванну, чтобы подать пример американцам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Министр здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший побывал в сауне и снял себя на видео. Там он окунулся в ледяную ванну, кадры опубликовали на странице политика в соцсети X.

Глава министерства объяснил, что объединился с музыкантом Кид Роком с одной целью — подать пример американцам, донести до них важность активностей и употребления здоровой пищи.

На видео 72-летний Кеннеди-младший отжимается, а после прямо в джинсах погружается в холодную воду. Затем с помощью видеоэффекта экран покрывается инеем, информируя зрителей о температуре в ванне.

Ранее министр здравоохранения США рассказал о десятилетиях, проведенных в борьбе с наркотической зависимостью. Он признался, что раньше употреблял кокаин с сидений унитазов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Украинский блогер побывал в Индии и понял «роскошь европейской цивилизации»

    Задержана министр культуры российского региона

    В Чечне появились новые вооруженные отряды

    Сотрудницу школы обвинили в сексе с несовершеннолетним учеником

    Наряды из кожи и кружева назвали самым сексуальным сочетанием года

    Путешественница описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной»

    Стала известна цель подрыва ВСУ переправы в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok