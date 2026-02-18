Американский министр побывал в сауне и снял себя на видео

Кеннеди-младший окунулся в ледяную ванну, чтобы подать пример американцам

Министр здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший побывал в сауне и снял себя на видео. Там он окунулся в ледяную ванну, кадры опубликовали на странице политика в соцсети X.

Глава министерства объяснил, что объединился с музыкантом Кид Роком с одной целью — подать пример американцам, донести до них важность активностей и употребления здоровой пищи.

На видео 72-летний Кеннеди-младший отжимается, а после прямо в джинсах погружается в холодную воду. Затем с помощью видеоэффекта экран покрывается инеем, информируя зрителей о температуре в ванне.

Ранее министр здравоохранения США рассказал о десятилетиях, проведенных в борьбе с наркотической зависимостью. Он признался, что раньше употреблял кокаин с сидений унитазов.