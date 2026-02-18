Реклама

17:48, 18 февраля 2026

Арестович высказался за идею внешнего управления Украиной

Арестович назвал внешнее управление Украиной не самым худшим вариантом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал внешнее управление Украиной под эгидой Организации объединенных наций (ООН) не самым худшим вариантом. Идею России о разрешении украинского кризиса он озвучил в эфире своего YouTube-канала.

«Если бы на Украине ввели внешнее управление, это был бы не самый худший вариант. Тем более дипломатия мыслит прецедентами», — заявил Арестович.

В пример своему аргументу бывший советник привел случай разрешения конфликта в Косово в 1999 году. Тогда на территорию автономного края Сербии после вооруженного конфликта были введен международный военный контингент в соответствии с резолюцией ООН.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия готова обсуждать идею введения внешнего управления Украиной после завершения конфликта. По его словам, такой шаг позволит провести на Украине демократические выборы.

