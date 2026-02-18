Реклама

Наука и техника
09:00, 18 февраля 2026Наука и техника

Названы недостатки больших смартфонов

PhoneArena: Главный недостаток большого смартфона — им неудобно пользоваться
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Журналисты издания PhoneArena назвали недостатки смартфонов с большим экраном. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы медиа отреагировали на слухи, что на рынок будут чаще выходить смартфоны с дисплеем на 7 дюймов или больше. По словам журналистов, главный минус подобного устройства — его неудобно держать в руке. В качестве примера обозреватель Мариян Славов вспомнил 7,2-дюймовый смартфон Huawei Mate 20 X: «Никакие упражнения для рук не позволяли мне дотянуться до верхней части дисплея, и ни один карман джинсов не мог вместить этого монстра».

Также в материале говорится, что устройства с большим дисплеем будут чаще подвержены повреждениям. «Чем больше поверхность, тем легче ее повредить, особенно если речь идет о дисплеях», — заявил Славов. По словам специалиста, если сосредоточить силу воздействия на небольшой точечный участок дисплея, даже пластиковая кисточка может его расколоть.

При этом журналисты PhoneArena признали, что у больших аппаратов есть свои преимущества. В материале отмечается, что в свое время смартфоны с большим экраном фактически вытеснили с рынка 7- и 8-дюймовые планшеты, так как в последних не было смысла.

Ранее инсайдер под ником Digital Chat Station заявил, что на рынке смартфонов станут чаще появляться устройства с большим экраном. Размер 7 дюймов, по словам специалиста, постепенно станет новым стандартом.

