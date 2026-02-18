Реклама

Экономика
10:46, 18 февраля 2026Экономика

В России предложили ускорить повышение цен на иностранные товары

«Ведомости»: Минэкономразвития хочет ускорить введение НДС на импортные товары
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минэкономразвития России (МЭР) предложило ускорить принятие национального регулирования под новые правила трансграничной электронной торговли для защиты внутреннего рынка. Об этом со ссылкой на источник, присутствовавший на стратегической сессии по платформенной экономике под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Ведомости».

Поправки в Налоговый кодекс, подготовленные осенью прошлого года Минфином, предполагают введение налога на добавленную стоимость (НДС) на иностранные товары, ввозимые в страну для продажи на маркетплейсах. Власти рассчитывают, что рост стоимости последних усилит позиции отечественных производителей на внутреннем рынке.

Предложенный ведомством вариант предполагал, что в 2027 году ставка НДС на эту категорию товаров составит пять процентов, в 2028-м — 10 процентов, в 2029-м — 15 процентов, а далее — 20 процентов. Между тем глава Минпромторга Антон Алиханов в конце января заявил, что считает более правильным установить ставку на уровне 22 процентов и уже со следующего года.

В Минэкономразвития полагают, что чем раньше будут повышены цены на импорт, тем быстрее улучшатся условия для российских производителей и вырастут сборы в бюджет.

Отдельно в министерстве считают необходимым обязать площадки устанавливать комиссию для российских продавцов не выше, чем для иностранных. Эти и другие поручения Мишустин отдал на обработку ведомствам в рамках рабочей группы под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. Представитель МЭР подтвердил, что тема регулирования электронной торговли в интересах отечественных производителей обсуждалась на сессии.

На прошлой неделе Алиханов сообщил, что Минпромторг прорабатывает различные варианты создания более справедливых условий для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах.

