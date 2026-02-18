Реклама

Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

Буданов: Разговор с Россией в Женеве был непростым
Алевтина Запольская
Разговор Украины с Россией в Женеве был непростым, но важным. Об этом заявил участвовавший в процессе глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Очередной раунд переговоров в Женеве завершился. Разговор был непростым, но важным», — написал он.

По его словам, украинская делегация уже готовится к продолжениям переговоров «в ближайшее время». Буданов добавил, что делегация сможет выстоять.

17 и 18 февраля в Женеве прошли переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Встреча в первый день длилась порядка шести часов. Во второй — два часа.

