Девушка застала в своей комнате занимающегося сексом по телефону незнакомца

В Шотландии девушка застала незнакомца за интимным актом в своей комнате

В Великобритании девушка обнаружила в своей комнате незнакомца, который занимался сексом по телефону с возлюбленной. Об этом сообщает Ross-Shire Journal.

Инцидент произошел 13 июня 2025 года в области Хайленд, Шотландия. Девушка, чье имя не называется, вернулась в свою спальню вечером и застала там мужчину, совершавшего сексуальный акт. Она сразу же выбежала из комнаты и позвонила отцу. Незнакомца задержали. Им оказался 30-летний сотрудник гостиницы Андрю Фой.

Мужчина пояснил, что устроился туда только накануне, напился и решил позвонить возлюбленной для интимного разговора. Однако он перепутал комнаты для персонала и случайно вошел в номер пострадавшей. Фой признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Следователи подтвердили, что его комната была соседней с комнатой девушки.

Приговор Фою будет вынесен 26 февраля. Какое наказание ему может грозить, не сообщается.

Ранее сообщалось, что жительница США обнаружила возле своей кровати голого незнакомца, забравшегося в ее квартиру. После недолгой борьбы женщине удалось выставить злоумышленника на улицу.