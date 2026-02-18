Директор музея Пушкина Богатырев: Москвичи делают все бегом

Москвичи в силу стремительности жизни все делают бегом. Соответствующее их отличие от жителей других городов назвал директор Государственного музея Пушкина на Пречистенке Евгений Богатырев в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москвичи всегда славились особым гостеприимством и душевной широтой, но это в прошлом. Возможно, влияет стремительность жизни. Все бегом. Взять хотя бы вернисажи — постараться успеть в течение вечера на три-четыре светских мероприятия, влететь не как Онегин, а как… москвич! Нигде не задержаться. Пообщаться минут десять и помчаться дальше. Таково время», — считает он.

Что касается преимуществ российской столицы перед зарубежными мегаполисами, главным, по мнению Богатырева, является простор. «Широко живем! Выходишь на Большой Каменный мост — и открывается невероятная панорама Москвы», — отметил директор музея Пушкина, добавив, что такое можно увидеть не в каждой столице.

Ранее австрийский и российский актер Вольфганг Черни заявил, что Москва безопаснее многих крупных городов мира.