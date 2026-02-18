Доктор Мясников ответил на жалобу зрительницы и посоветовал ей «сесть попой в снег»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» посоветовал зрительнице, которая пожаловалась на тревогу, больше гулять. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Во время рубрики «Спросите доктора» одна из женщин в студии пожаловалась Мясникову, что испытывает сильную тревогу. Она также рассказала, что хотела купить лекарства, чтобы бороться с этим симптомом, в частности, магниевую воду, однако усомнилась в том, что это ей поможет.

«Сходите в лес, сходите в парк. Сядьте попой в снег, вот сейчас сугробы. Просто сядьте, посидите. Знаете, какое счастье — лечь в снег вот так и просто полежать три минуты. Это равно ведру магниевой воды», — порекомендовал ей врач.

Ранее Мясников призвал гостью передачи, пожаловавшуюся на острую боль, игнорировать неприятные ощущения. Он предподожил, что у женщины может быть невралгия.