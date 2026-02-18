Дугин назвал Украину лишь исполнителем терактов против российских генералов

Философ Дугин: Покушения на генералов РФ совершаются, чтобы лишить Путина опоры

Украина является лишь исполнителем терактов против российских генералов, такие действия в отношении ключевых фигур России не могут не согласовываться с руководством США и других значимых стран НАТО. Такое мнение выразил в беседе с «Царьградом» философ Александр Дугин.

«Киев в этой ситуации выступает как исполнитель, поставляя киллеров — непосредственных убийц, проводит их вербовку, подготовку и внедрение. Но очевидно, что подобные действия в отношении знаковых фигур ядерной державы не могут не согласовываться с руководством США и других значимых стран НАТО», — заявил философ.

Дугин добавил, что без одобрения или прямого указания ЦРУ и MI6 подобного рода действия в одиночку Киев проводить не осмелился бы.

Наряду с этим Дугин предположил, почему для совершения терактов и покушений выбираются такие высокопоставленные лица, как, например, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов или генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов. Философ считает, что таким способом противник хочет лишить российского президента опоры в лице убежденных патриотов и ядра по-настоящему лояльных военных. Если лишить главу государства такой опоры, считает Дугин, то ликвидация первого лица в критической ситуации может привести к легкой передаче власти так называемой «шестой колонне», которая, в свою очередь, добровольно вынесет «ключи от города» противнику.

«Все держится на Верховном главнокомандующем и довольно узком круге влиятельных патриотов, находящихся на ключевых позициях — в обществе и силовых ведомствах. По ним-то враг и наносит свой удар, и, увы, все более прицельный», — заключил Дугин.

6 февраля 2026 года в Москве украинские террористы совершили покушение на первого заместителя начальника ГУ ГШ ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Фигурантов дела о покушении на убийство генерала Алексеева — Любомира Корбу, Виктора и Павла Васиных и Зинаиду Серебрицкую — обвинили в терроризме.