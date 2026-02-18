Реклама

Эпичное уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения пехоты ВСУ под Красноармейском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах показаны фрагменты уничтожения украинских боевиков, их боевой техники, артиллерии, транспорта, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи в Красноармейске, Димитрове и Днепропетровской области.

Ранее боец ВСУ на запорожском направлении не смог сбить российский дрон и попал на видео.

До этого Минобороны России сообщило об ударе по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

