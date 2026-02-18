Глава одного из крупнейших центробанков мира досрочно уйдет в отставку

FT: Лагард уйдет с поста главы ЕЦБ до истечения срока полномочий

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинет свой пост до истечения срока полномочий в октябре 2027 года. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание Financial Times (FT).

По его данным, Лагард хочет уйти в отставку до президентских выборов во Франции в апреле следующего года, что позволит президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу совместно найти ей замену. Впрочем, в заявлении представителя ЕЦБ говорится, что Лагард полностью сосредоточена на своей миссии и не приняла никакого решения относительно окончания своего срока полномочий.

В июне 2025 года Лагард опровергала слухи о том, что планирует возглавить Всемирный экономический форум.

Осенью прошлого года Лагард предупреждала, что если власти Европейского союза продолжат уклоняться от конкретных действий по стимулированию экономики, то это обернется годами упущенного процветания. По ее словам, ориентированная на экспорт бизнес-модель больше не соответствует духу времени, а Европа стала более уязвимой из-за ее зависимости от третьих стран.