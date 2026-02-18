Гражданин Аргентины заработал миллионы на войне с Россией

В Донецке осудят аргентинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.
По данным следствия, в августе 2023 года Томас Кун через польско-украинскую границу прибыл на территорию Украины. Там прошел военную подготовку и в качестве наемника ВСУ до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских войск.
За свои действия он получил вознаграждение в размере более 2,5 миллиона рублей. Кун объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ.