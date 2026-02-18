Реклама

17:18, 18 февраля 2026Силовые структуры

Гражданин Аргентины заработал миллионы на войне с Россией

В Донецке осудят аргентинского наемника ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Донецке осудят аргентинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он заочно обвиняется по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2023 года Томас Кун через польско-украинскую границу прибыл на территорию Украины. Там прошел военную подготовку и в качестве наемника ВСУ до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских войск.

За свои действия он получил вознаграждение в размере более 2,5 миллиона рублей. Кун объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма гонорара финского наемника ВСУ.

