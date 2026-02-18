Индия решит судьбу российских страховых компаний

Bloomberg: Индия решит, разрешать ли компаниям из России страховать танкеры

Власти Индии в ближайшее время решат вопрос о том, стоит ли разрешать четырем российским компаниям страховать танкеры, которые доставляют нефть в эту южноазиатскую страну. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно напомнило, что если Нью-Дели разрешит страховщикам покрывать убытки от рисков, то это позволит сохранить импорт российской нефти и других товаров. Соответствующее решение Главное управление судоходства Индии должно принять до 20 февраля. В то же время четырем другим российским компаниям не нужно продлевать свои разрешения до 2029 и 2030 годов.

Источники агентства сообщили, что власти Индии, скорее всего, согласятся на продление разрешений. Впрочем, даже если будет принято иное решение, у владельцев танкеров останутся другие варианты страхования.

Ранее стало известно, что Индия и Китай увеличили импорт нефти из Саудовской Аравии. В частности, индийские нефтеперерабатывающие заводы в марте получат как минимум на миллион баррелей больше, чем обычно по долгосрочным контрактам.