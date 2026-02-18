Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 18 февраля 2026Экономика

Индия решит судьбу российских страховых компаний

Bloomberg: Индия решит, разрешать ли компаниям из России страховать танкеры
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Власти Индии в ближайшее время решат вопрос о том, стоит ли разрешать четырем российским компаниям страховать танкеры, которые доставляют нефть в эту южноазиатскую страну. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно напомнило, что если Нью-Дели разрешит страховщикам покрывать убытки от рисков, то это позволит сохранить импорт российской нефти и других товаров. Соответствующее решение Главное управление судоходства Индии должно принять до 20 февраля. В то же время четырем другим российским компаниям не нужно продлевать свои разрешения до 2029 и 2030 годов.

Источники агентства сообщили, что власти Индии, скорее всего, согласятся на продление разрешений. Впрочем, даже если будет принято иное решение, у владельцев танкеров останутся другие варианты страхования.

Ранее стало известно, что Индия и Китай увеличили импорт нефти из Саудовской Аравии. В частности, индийские нефтеперерабатывающие заводы в марте получат как минимум на миллион баррелей больше, чем обычно по долгосрочным контрактам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Стал известен первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok