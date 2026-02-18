Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:41, 18 февраля 2026МирЭксклюзив

Вероятность удара США по Ирану оценили

Политолог Дудаков допустил удар США по Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США обладают военно-техническими возможностями для нанесения удара по Ирану, однако существуют обстоятельства, которые сдерживают напор антииранских ястребов, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность развития такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что американское военное командование завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном.

Одна авианосная ударная группа уже находится в Персидском заливе, сейчас они подтягивают вторую в Средиземное море — это Gerald Ford, и она, скорее всего, будет выступать в роли своеобразной системы ПВО морского базирования для защиты Израиля, указал политолог.

То есть ситуация сейчас напоминает то, что мы помним по 12-дневной июньской летней кампании ирано-израильской войны, в которой участвовали США

Малек Дудаковполитолог

При этом у США есть определенные ограничители, в частности острый дефицит ракет для систем ПВО, особенно для THAAD, и ракет ПВО для морского базирования, отметил американист. Дело в том, что американцы потратили многолетние запасы этих самых ракет во время 12-дневной кампании, добавил собеседник «Ленты.ру». По его словам, им нужно порядка 3-5 лет для того, чтобы их восполнить.

«Это дело небыстрое, и поэтому в случае, если война с Ираном будет длиться, это может привести к тому, что будет крайне сложно защищать американские военные базы. Если Иран нанесет по ним удары, это может привести к большим потерям среди американских военных и это обрушит рейтинги [президента США Дональда] Трампа. Плюс, конечно, война с Ираном — это крайне непопулярная повестка в американском обществе. Больше 70 процентов американцев во всех опросах выступают против того, чтобы участвовать в конфронтации с Ираном», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
«Куба — это цель номер один» Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
«Куба — это цель номер один»Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
14 января 2026
«Дональд Трамп вас убьет» Кто такой аятолла Хаменеи, почему от него зависит судьба Ирана и за что США объявили его своим врагом?
«Дональд Трамп вас убьет»Кто такой аятолла Хаменеи, почему от него зависит судьба Ирана и за что США объявили его своим врагом?
16 января 2026

Вышеописанные обстоятельства сдерживают напор антииранских ястребов, полагает Дудаков. Однако политолог не исключил сценарий военной эскалации, так как американцы стянули довольно серьезные силы в это пространство.

«Пока их, скорее, используют как некий дамоклов меч и рычаг давления на иранскую сторону и надеются с позиции силы договориться на переговорах. Если не получится, тогда действительно имеется вероятность и риск того, что американцы могут нанести удар, понадеявшись на то, что за счет какой-то молниеносной атаки удастся уничтожить власть в Иране. Если же это не получится, тогда, конечно, у США образуются проблемы», — заключил спикер.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран готов пойти на компромисс с США по ядерной сделке, если Вашингтон согласится обсудить отмену санкций. При этом он отметил, что теперь «мяч на стороне Америки» и ей предстоит доказать желание заключить сделку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах в преддверии 23 Февраля и 8 Марта

    Вероятность удара США по Ирану оценили

    Россиян предупредили об очередном скачке цен на автомобили

    В США спрогнозировали скорое завершение СВО

    В Европе рассказали о конфликте из-за Макрона и Мерца

    Сбежавший в лес после неудачи на Олимпиаде норвежский спортсмен объяcнился

    ВСУ ударили по Чувашии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok