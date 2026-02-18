Вероятность удара США по Ирану оценили

Политолог Дудаков допустил удар США по Ирану

США обладают военно-техническими возможностями для нанесения удара по Ирану, однако существуют обстоятельства, которые сдерживают напор антииранских ястребов, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность развития такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что американское военное командование завершило переброску дополнительных сил на Ближний Восток в преддверии переговоров с Ираном.

Одна авианосная ударная группа уже находится в Персидском заливе, сейчас они подтягивают вторую в Средиземное море — это Gerald Ford, и она, скорее всего, будет выступать в роли своеобразной системы ПВО морского базирования для защиты Израиля, указал политолог.

То есть ситуация сейчас напоминает то, что мы помним по 12-дневной июньской летней кампании ирано-израильской войны, в которой участвовали США Малек Дудаков политолог

При этом у США есть определенные ограничители, в частности острый дефицит ракет для систем ПВО, особенно для THAAD, и ракет ПВО для морского базирования, отметил американист. Дело в том, что американцы потратили многолетние запасы этих самых ракет во время 12-дневной кампании, добавил собеседник «Ленты.ру». По его словам, им нужно порядка 3-5 лет для того, чтобы их восполнить.

«Это дело небыстрое, и поэтому в случае, если война с Ираном будет длиться, это может привести к тому, что будет крайне сложно защищать американские военные базы. Если Иран нанесет по ним удары, это может привести к большим потерям среди американских военных и это обрушит рейтинги [президента США Дональда] Трампа. Плюс, конечно, война с Ираном — это крайне непопулярная повестка в американском обществе. Больше 70 процентов американцев во всех опросах выступают против того, чтобы участвовать в конфронтации с Ираном», — поделился эксперт.

Вышеописанные обстоятельства сдерживают напор антииранских ястребов, полагает Дудаков. Однако политолог не исключил сценарий военной эскалации, так как американцы стянули довольно серьезные силы в это пространство.

«Пока их, скорее, используют как некий дамоклов меч и рычаг давления на иранскую сторону и надеются с позиции силы договориться на переговорах. Если не получится, тогда действительно имеется вероятность и риск того, что американцы могут нанести удар, понадеявшись на то, что за счет какой-то молниеносной атаки удастся уничтожить власть в Иране. Если же это не получится, тогда, конечно, у США образуются проблемы», — заключил спикер.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран готов пойти на компромисс с США по ядерной сделке, если Вашингтон согласится обсудить отмену санкций. При этом он отметил, что теперь «мяч на стороне Америки» и ей предстоит доказать желание заключить сделку.

