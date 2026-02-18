Ислам Махачев стал послом самбо в мире

Боец MMA Ислам Махачев получил звание «Посол самбо в мире»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев получил звание «Посол самбо в мире». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло на встрече в Международном центре самбо в Лужниках 18 февраля 2026 года. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков лично вручил чемпиону UFC памятный знак за вклад в популяризацию самбо. Шестаков отметил путь Махачева от успехов в самбо к титулу в UFC и передал ему именную куртку с логотипом федерации.

​

Спортсмен подписал вторую куртку для музея FIAS, а также получил приглашение на 50-й чемпионат мира по самбо в Самарканде в ноябре 2026 года в качестве почетного гостя. Шестаков уверен, что роль Махачева привлечет миллионы новых поклонников самбо по всему миру.

Махачев является первым в истории россиянином, который стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Ранее он владел поясом в легком весе, а в данный момент владеет титулом в полусреднем дивизионе, который завоевал 16 ноября 2025 года, одолев австралийца Джека Делла Маддалену на турнире UFC 322.