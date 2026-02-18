Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:20, 18 февраля 2026Спорт

Ислам Махачев стал послом самбо в мире

Боец MMA Ислам Махачев получил звание «Посол самбо в мире»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев получил звание «Посол самбо в мире». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло на встрече в Международном центре самбо в Лужниках 18 февраля 2026 года. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков лично вручил чемпиону UFC памятный знак за вклад в популяризацию самбо. Шестаков отметил путь Махачева от успехов в самбо к титулу в UFC и передал ему именную куртку с логотипом федерации.

Спортсмен подписал вторую куртку для музея FIAS, а также получил приглашение на 50-й чемпионат мира по самбо в Самарканде в ноябре 2026 года в качестве почетного гостя. Шестаков уверен, что роль Махачева привлечет миллионы новых поклонников самбо по всему миру.

Махачев является первым в истории россиянином, который стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Ранее он владел поясом в легком весе, а в данный момент владеет титулом в полусреднем дивизионе, который завоевал 16 ноября 2025 года, одолев австралийца Джека Делла Маддалену на турнире UFC 322.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Украина атаковала Россию сотней беспилотников за несколько часов

    Сидни Суини без штанов снялась с полуголым мужчиной для собственного бренда

    Раскрыто обещание США по гарантиям безопасности для Украины

    Пассажир с психическим расстройством попытался проникнуть в кабину пилотов самолета

    Россиянам перечислили указывающие на заражение половыми инфекциями симптомы

    Задержан вице-мэр российского города

    Индекс восприятия инфляции вырос в России до максимума почти за год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok