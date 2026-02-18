Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 18 февраля 2026Мир

Итоги переговоров по Украине в Женеве назвали «не такими уж хорошими»

Politico: Переговоры по Украине в Женеве оказались не такими уж хорошими
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Женеве оказались «не такими уж хорошими». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника издания, стороны подошли к диалогу с разными ожиданиями, а обсуждения во многом носили запутанный характер.

В частности, он отметил, что российская делегация в ходе переговоров хотела сосредоточиться на территориальных вопросах, в то время как украинская сторона планировала обсуждать прежде всего гуманитарную повестку и вопросы безопасности.

Ранее завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Реальный курс рубля вырос с начала года

    Залужного уличили в начале предвыборной кампании «по-украински»

    На полу кабинета в российском институте генетики нашли тело

    Россияне раскрыли отношение к людям в открытой форме в спортзалах

    Назвавшая Юру Борисова дурачком актриса объяснила свои слова

    Отар Кушанашвили раскрыл отношение к Урганту

    11 детей отправились в туристический поход по горам в Европе и едва не замерзли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok