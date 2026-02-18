Итоги переговоров по Украине в Женеве назвали «не такими уж хорошими»

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Женеве оказались «не такими уж хорошими». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника издания, стороны подошли к диалогу с разными ожиданиями, а обсуждения во многом носили запутанный характер.

В частности, он отметил, что российская делегация в ходе переговоров хотела сосредоточиться на территориальных вопросах, в то время как украинская сторона планировала обсуждать прежде всего гуманитарную повестку и вопросы безопасности.

Ранее завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.