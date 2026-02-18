С анонсом новой встречи по Украине связали отсутствие непримиримых противоречий

Между Россией и Украиной отсутствуют непримиримые противоречия, которые помешали бы вести переговоры по мирному урегулированию конфликта. Эту связь между анонсом новой встречи и позицией сторон на двухдневных переговорах в Женеве провели авторы связанного с военными канала «Архангел спецназа »в Telegram.

По сообщению авторов издания, единственным камнем преткновения является ужесточение российской позиции. При этом «Архангел спецназа» отмечает, что новые требования Москвы логичны, так как связаны с диверсиями и терактами, которые устраивает Украина. В целом же итог переговоров портал оценивает сдержанно. «Владимир Мединский заявил, что разговор был тяжелым, но деловым. Это означает одно: пока стороны ни к чему не пришли», — говорится в публикации канала.

В любом случае, война (спецоперация на Украине — прим. Ленты.ру) еще пока не останавливается, бои идут на разных участках, а это самый важный маркер результатов этих переговоров «Архангел спецназа»

Лишь удары по украинским военным объектам авторы портала оценили как эффективный способ принудить Киев к выполнению условий мирного соглашения.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал условия личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.