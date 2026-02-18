Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 18 февраля 2026Россия

Итоги двухдневных переговоров по Украине оценили

С анонсом новой встречи по Украине связали отсутствие непримиримых противоречий
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Между Россией и Украиной отсутствуют непримиримые противоречия, которые помешали бы вести переговоры по мирному урегулированию конфликта. Эту связь между анонсом новой встречи и позицией сторон на двухдневных переговорах в Женеве провели авторы связанного с военными канала «Архангел спецназа »в Telegram.

По сообщению авторов издания, единственным камнем преткновения является ужесточение российской позиции. При этом «Архангел спецназа» отмечает, что новые требования Москвы логичны, так как связаны с диверсиями и терактами, которые устраивает Украина. В целом же итог переговоров портал оценивает сдержанно. «Владимир Мединский заявил, что разговор был тяжелым, но деловым. Это означает одно: пока стороны ни к чему не пришли», — говорится в публикации канала.

В любом случае, война (спецоперация на Украине — прим. Ленты.ру) еще пока не останавливается, бои идут на разных участках, а это самый важный маркер результатов этих переговоров

«Архангел спецназа»

Лишь удары по украинским военным объектам авторы портала оценили как эффективный способ принудить Киев к выполнению условий мирного соглашения.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал условия личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok