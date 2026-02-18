В России назвали условия личной встречи Путина и Зеленского

Чепа: Желательно, чтобы к встрече Путина и Зеленского все было подготовлено

Желательно, чтобы к встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского все было подготовлено, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Условия личного диалога депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Все зависит от того, как будут идти переговоры. Мы понимаем, что иногда почти все готово, но какой-то момент требует личных встреч на разных этапах. Я не говорю про конкретно данный момент. Поэтому возможно, что встреча произойдет и на этапе подготовки. Но в любом случае это будет финальная часть», — рассказал Чепа.

Желательно, конечно, чтобы все было подготовлено заранее, а руководство уже проговаривает непосредственно исполнение этого Алексей Чепа первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее появилась информация о том, что Зеленский решил организовать встречу с Путиным. Об этом политик рассказал в интервью Axios. По данным медиа, украинский президент поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поднималась ли на переговорах в Женеве тема возможной встречи президентов России и Украины, заявил, что нужно дождаться завершения нынешнего раунда переговорного процесса.

