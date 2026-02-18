Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 18 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали условия личной встречи Путина и Зеленского

Чепа: Желательно, чтобы к встрече Путина и Зеленского все было подготовлено
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Желательно, чтобы к встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского все было подготовлено, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Условия личного диалога депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Все зависит от того, как будут идти переговоры. Мы понимаем, что иногда почти все готово, но какой-то момент требует личных встреч на разных этапах. Я не говорю про конкретно данный момент. Поэтому возможно, что встреча произойдет и на этапе подготовки. Но в любом случае это будет финальная часть», — рассказал Чепа.

Желательно, конечно, чтобы все было подготовлено заранее, а руководство уже проговаривает непосредственно исполнение этого

Алексей Чепапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее появилась информация о том, что Зеленский решил организовать встречу с Путиным. Об этом политик рассказал в интервью Axios. По данным медиа, украинский президент поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поднималась ли на переговорах в Женеве тема возможной встречи президентов России и Украины, заявил, что нужно дождаться завершения нынешнего раунда переговорного процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Лавров выступил с призывом к США

    Российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей

    В предложившем легализовать онлайн-казино ведомстве посетовали на лудоманию

    Зеленский высказался о прогрессе в одной сфере по итогам переговоров

    Российский производитель заявил о выпуске первой модели авто с панорамной крышей

    Министр спорта назвал число погибших или раненых в ходе СВО российских спортсменов

    Захарова предложила ЕС отказаться от дипломатии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok