Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:54, 18 февраля 2026Ценности

Известная модель объяснила тягу к филлерам в 18 лет фразой «стремилась к совершенству»

Модель Брукс Нейдер хотела достичь филлерами идеальной внешности в 18 лет
Мария Винар

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Известная американская модель Брукс Нейдер объяснила тягу к филлерам в 18 лет фразой «стремилась к совершенству». Интервью с ней публикует Us Weekly.

29-летняя манекенщица рассказала, что начала экспериментировать с внешностью после переезда в Нью-Йорк. «Родители дали мне около одной тысячи долларов и сказали: "Веселись". Я взяла деньги и начала ходить к косметологам, чтобы добиться желаемого результата. Мне казалось, что все так делают», — призналась она.

В те времена Нейдер думала, что филлеры — это единственный инструмент, который помог бы ей достичь идеальной внешности. Однако в декабре 2025 года модель захотела избавиться от наполнителей в щеках, челюсти и губах. «Теперь мне все говорят, что я выгляжу не на 40, а на 29», — отметила знаменитость.

В январе Нейдер опубликовала фото, на котором показала внешность после удаления филлеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok