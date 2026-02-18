Реклама

15:26, 18 февраля 2026

Костин объяснил опасность дропперства цитатой из «Мастера и Маргариты»

Костин призвал разъяснять незаконность дропперства, процитировав Булгакова
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин призвал проводить среди россиян активную разъяснительную работу, донося прежде всего до молодежи, что дропперство — это преступление. Соответствующее заявление топ-менеджера, сделанное на Уральском форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, приводится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем «Ленте.ру».

В качестве иллюстрации опасности явления, в рамках которого люди становятся пособниками мошенников, выводя средства их жертв, Костин напомнил цитату из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Он посетовал, что «эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают» и подчеркнул, что банкам в этой связи нужно больше фокусироваться на работе с клиентами.

Также глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропперами, дав им полномочия, позволяющие самостоятельно принимать экстренные меры в ряде случаев. «Например, мы арестовываем деньги<…>, но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать "свои деньги"», — объяснил Костин в связи с тем, что пока банки без решения правоохранительных органов не имеют права отказывать в выдаче денег в офисе.

Уголовную ответственность для дропперов ввели в России в 2025 году. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, помимо школьников и студентов, рискуют быть вовлеченными в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем, закредитованные и безработные россияне, которые пытаются найти быстрый заработок.

