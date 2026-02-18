Реклама

23:16, 18 февраля 2026Мир

Лавров назвал условие для диалога с Европой

Лавров: Россия начнет разговаривать с Европой, когда лидеры ЕС одумаются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для диалога Москвы с Европой. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Президент России Владимир Путин не раз это подтверждал, что когда-то мы, наверное, с Европой будем разговаривать. Но это произойдет, когда они одумаются. И мы посмотрим, с чем они к нам придут», — отметил глава ведомства.

Лавров напомнил о недавних попытках президента Франции Эммануэля Макрона выйти на контакт с Москвой, при этом просил сохранить контакты конфиденциальными, однако «как всегда французы сами потом и проболтались».

Ранее Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Французский лидер также отметил, что новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России.

