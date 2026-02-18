Леопард и львица напали на людей в один день

В Индии леопард и львица напали на женщину и пятилетнюю девочку

В районе Амрели, Индия, за день случилось два нападения диких кошек на людей. Об этом сообщает ETV Bharat.

В деревне Говиндпур львица растерзала 45-летнюю Манджу Соланки. Зверь напал на женщину, когда та поливала манговый сад. Очевидцы произошедшего бросились Соланки на помощь. Им удалось ее отбить, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Женщина не выжила.

В тот же день в деревне Питхваджал леопард напал на пятилетнюю девочку, работавшую в поле с отцом. Она получила серьезную травму шеи, ее срочно госпитализировали.

Львицу после нападения на Соланки удалось поймать. Леопарда все еще разыскивают.

Ранее сообщалось, что в городе Лахор, Пакистан, львица сбежала из рикши и напала на маленькую девочку. Ребенка удалось спасти из хватки хищницы и экстренно доставить в больницу.

