Лидер постсоветской страны отправился на заседание Совета мира Трампа

Пашинян отправился в Вашингтон на заседание Совета мира Трампа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Вашингтон на первое заседание Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-секретарь политика Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Никол Пашинян отправился в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. 19 февраля в Вашингтоне премьер-министр примет участие в первом заседании Совета мира», — написала она.

До этого стало известно, что участие в первом заседании Совета мира также примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Совет мира был учрежден в конце января 2026 года. Его устав, в частности, подписали четыре лидера постсоветских стран.