Экономика
07:47, 18 февраля 2026Экономика

Лимиты по кредитным картам в России просели

НБКИ: В январе лимиты по новым кредиткам в России снизились на 7,6 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В январе 2026 года средние лимиты по новым выданным кредитным картам в России снизились на 7,6 процента год к году. О проседании сегмента со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

В месячном выражении лимиты сократились на 1,4 процента. В среднем, их размер в начале 2026 года упал до 98,8 тысячи рублей. В декабре он превышал 100 тысяч.

Самые большие лимиты по итогам месяца фиксировали в Москве (135,9 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (120,1 тысячи рублей), Московской области (117,4 тысячи рублей), а также в Ленинградской (104 тысячи рублей) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (103,7 тысячи рублей) областях. Сильнее всего урезали выдачу в Приморском крае (минус 16,3 процента), Саратовской (минус 11,4 процента) и Иркутской (минус 10,9 процента) областях, а также в Красноярском крае (минус 10,5 процента) и Белгородской области (минус 9,8 процента).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, факт, что лимиты по кредиткам падают, говорит об охлаждении спроса и ухудшении качества заявителей. При высоких кредитных ставках граждане с высоким уровнем кредитоспособности предпочитают сберегать средства вместо того, чтобы покупать что-либо в кредит.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в начале года количество одобренных карт сократилось до минимума с января 2021 года и составило чуть меньше 970 тысяч штук. Средний размер выданных кредиток также просел — примерно на 9 тысяч рублей, до 103 тысяч. Аналитики называют подобную динамику традиционной для начала года. В длинные новогодние праздники спрос населения на кредитование обычно снижается.

