Лисовец объяснил моду на «голые» наряды

Российский стилист Владислав Лисовец объяснил тренд на «голые» наряды. Материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, подобная эстетика представляет собой сдвиг в культуре, который характеризуется честностью, принятием и восхвалением собственного тела. Мода на прозрачные наряды и бельевые образы обрела актуальность во времена карантина из-за пандемии коронавируса, ознаменовав свободу и уверенность в себе. При этом к настоящему моменту она эволюционировала, став более повседневной, отметил специалист.

«Это тренд на сексуальность, но не вульгарность», — подчеркнул Лисовец.

Кроме того, «голую» одежду просто вписать в гардероб, а с помощью прозрачных тканей легко создать «вау-эффект». «Тренд держится так долго, потому что стал своего рода классикой, как джинсы. Ну и потому, что секс, конечно, хорошо продается, этот секрет уже разгадан», — пояснил стилист.

