Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:12, 18 февраля 2026Ценности

Лисовец объяснил моду на «голые» наряды

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Giovanni Giannoni / WWD via Getty Images

Российский стилист Владислав Лисовец объяснил тренд на «голые» наряды. Материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, подобная эстетика представляет собой сдвиг в культуре, который характеризуется честностью, принятием и восхвалением собственного тела. Мода на прозрачные наряды и бельевые образы обрела актуальность во времена карантина из-за пандемии коронавируса, ознаменовав свободу и уверенность в себе. При этом к настоящему моменту она эволюционировала, став более повседневной, отметил специалист.

«Это тренд на сексуальность, но не вульгарность», — подчеркнул Лисовец.

Кроме того, «голую» одежду просто вписать в гардероб, а с помощью прозрачных тканей легко создать «вау-эффект». «Тренд держится так долго, потому что стал своего рода классикой, как джинсы. Ну и потому, что секс, конечно, хорошо продается, этот секрет уже разгадан», — пояснил стилист.

Ранее в феврале Владислав Лисовец назвал новый модный тренд миксом комфорта и сексуальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В МИД Украины политику Венгрии и Словакии сравнили с наркоманией

    В МИД отреагировали на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

    Стало известно о внезапной смерти новорожденной на плановом приеме в поликлинике

    Инфляция в России перестала ускоряться

    Волочкова заявила о желании родить от молодого партнера

    Вице-президент НАС раскритиковал идею нового автомобильного налога

    В сети удивились танцам рэпера Navai на тренировке со словами «все в порядке?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok