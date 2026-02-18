Майли Сайрус снова сыграла Ханну Монтану

Майли Сайрус снялась в спецэпизоде «Ханны Монтаны» в честь 20-летия сериала

Певица Майли Сайрус вернется к роли Ханны Монтаны в одноименном сериале. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

33-летняя артистка снялась в специальном эпизоде «Ханны Монтаны», посвященном 20-летию сериала. Известно, что серия выйдет 24 марта 2026 года и будет включать в себя архивные кадры, которые ранее не демонстрировались зрителям, а также новые сцены с участием уже повзрослевшей Майли.

