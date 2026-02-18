МИД отреагировал на планы Японии присоединиться к закупкам для ВСУ

Захарова: Закупленная Японией для ВСУ техника станет законной целью для ВС РФ

Техника, закупленная Японией для Вооруженных сил Украины (ВСУ), станет законной целью для Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Техника, которая на японские деньги будет поставлена ВСУ, станет очередной мишенью, целью для подразделений ВС России», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что намерение Токио присоединиться к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) еще более осложнит и без того напряженные российско-японские отношения.

Ранее стало известно, что правительство Японии решило внести свой вклад в программу поддержки Украины PURL. Сообщалось, что деньги Токио пойдут исключительно на покупку нелетального оборудования и снаряжения для ВСУ.