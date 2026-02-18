МИД России прокомментировал заявления Запада об отравлении Навального

Захарова назвала мемом заявление Запада об отравлении Навального

Заявление западных стран, обвиняющих Россию в якобы отравлении блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), являются русофобской кампанией, которая вышла за пределы здравого смысла. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет о каком-то фейке. Не может быть так, что серьезные люди будут для демонстративной активации русофобского крена Мюнхенской конференции по безопасности рассказывать про лягушек-древолазов (...) Это все создание информационной повестки с яркими мемами и ловушками, чтобы привлечь внимание обывателя», — отметила дипломат.