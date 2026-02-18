Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 18 февраля 2026Мир

МИД России прокомментировал заявления Запада об отравлении Навального

Захарова назвала мемом заявление Запада об отравлении Навального
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заявление западных стран, обвиняющих Россию в якобы отравлении блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), являются русофобской кампанией, которая вышла за пределы здравого смысла. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет о каком-то фейке. Не может быть так, что серьезные люди будут для демонстративной активации русофобского крена Мюнхенской конференции по безопасности рассказывать про лягушек-древолазов (...) Это все создание информационной повестки с яркими мемами и ловушками, чтобы привлечь внимание обывателя», — отметила дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Нестандартное применение «Герани» попало на видео

    Появились подробности о новом деле против самого юного в России террориста из Minecraft

    Успенская отказалась праздновать день рождения на фоне СВО

    Обманувшую экс-жен известных российских футболистов «королеву ставок» приговорили

    В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине

    МИД России прокомментировал заявления Запада об отравлении Навального

    Россия оказалась главным поставщиком одного лакомства в постсоветскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok