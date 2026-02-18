Реклама

Швейцария сделала заявление о новом раунде переговоров по Украине

МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

МИД Швейцарии выразил готовность принять новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом передает ТАСС.

«Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в швейцарском МИД подчеркнули, что министерство поддерживает контакты со всеми сторонами, а также «последовательно предлагает свои добрые услуги».

Ранее завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

