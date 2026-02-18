Швейцария сделала заявление о новом раунде переговоров по Украине

МИД Швейцарии заявил о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

МИД Швейцарии выразил готовность принять новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом передает ТАСС.

«Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в швейцарском МИД подчеркнули, что министерство поддерживает контакты со всеми сторонами, а также «последовательно предлагает свои добрые услуги».

Ранее завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.